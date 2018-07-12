Güneş Enerjili Bisikletle Fransa'dan Erzincan'a Geldiler

Yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek amacıyla Fransa'dan pedal çevirmeye başlayan Kanadalı ekip Erzincan'a ulaştı.

Özel bir oluşum tarafından düzenlenen The Sun Trip 2018 yarışması için 22 gün önce yola çıkan Kanadalı ekip, Erzincan Bisikletçiler Derneği Başkanı Hakan Sarı ve üyeler tarafından karşılandı.

Fransa'nın Lyon şehrinden başlayan yarışmanın Çin'in Ganzaou şehrinde tamamlanacağını ve yarışlar süresince kentten geçecek yarışmacılara katkı sağlayacaklarını söyleyen Sarı, "Fransa'dan yola çıkan yarışmacılarımız yaklaşık 22 gün sonra Erzincan'a geldiler. Biz de burada onları karşılayıp misafir ediyoruz." dedi.

37 yaşındaki Kanadalı bisiklet satıcısı Justin Lemine Elmore, nişanlısı Anne Sophre Rodet ile Fransa'dan yola çıktıklarını, yarışmanın Çin'e kadar süreceğini ancak evlenecekleri için yarışmayı İran'da sonlandıracaklarını ifade etti.

Elmore, "Bizim son durağımız İran. Yolculuk çok iyi geçiyor. Güneş enerjili sistemi bir internet sitesinde gördüm, denemek istedim. Bu yarışma bizim için çok iyi oldu. Sistemi bu yolculukta test ederek iyi bir verim alırsak önümüzdeki yıl yine bu şekilde yolculuk yapmak istiyoruz. Kanada'da bisiklet dükkanım var. Güneş panelli değil normal bisiklet satışı yapıyorum. Yarışmada toplamda 30 takım var." diye konuştu.

Yenilenebilir enerjiye dikkati çekmek amacıyla farklı ülkelerden katılan ekipler, bisikletlerinin üzerine monte ettikleri güneş panelleriyle elektrik enerjisi üreterek yarışmada dereceye girmeyi hedefliyor.

Kente kısa süre kentte mola veren ekip Erzurum'a hareket etti.