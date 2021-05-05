Güneş enerji santralleri projesi yapım ihalesine çıkıyor
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Güneş enerji santralleri projesi yapım ihalesine çıkıyor

Güneş enerji santralleri projesi yapım ihalesine çıkıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesince 55 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek güneş enerji santrallerinin projesi yapım ihalesi gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince 55 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek güneş enerji santrallerinin projesi yapım ihalesi gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'nin yanında SASKİ marifetiyle bölgeye kazandırılacak projeyle kamuda elektrik bağımlılığının en aza düşürülmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tasarruf sağlanması, ülkenin milli enerji politikalarına katkı sunulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, enerji üretimine yeni bir alternatif daha getirdiklerini, 30 milyonluk yatırımla güneşten enerji üreteceklerini belirtti.

Yüce, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelişin her geçen gün arttığını ifade ederek, "Doğanın bize sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek için harekete geçtik. Kısa süre önce çalışmalarını başlattığımız güneş enerjisi santrallerinin kurulumu için 26 Mayıs Çarşamba günü ihaleye çıkıyoruz. 55 bin metrekarelik alanda yıllık 8,15 GWH elektrik enerjisi üreteceğiz. Yıllık 4 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip olacak GES projesiyle Su ve Kanalizasyon İdaremiz bünyesinde faaliyet gösteren tesislerin elektriğini karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

İhalenin ardından yüklenici firmaya yer tesliminin yapılacağını ve kurulum çalışmalarının hemen başlatılacağını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yenilenebilir enerji üretimi anlamında çok önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Şehrimiz de gerek iklim koşulları gerekse doğanın sunduğu imkanlarla yüksek bir yenilenebilir enerji potansiyeline sahip. Bu zenginliği değerlendirmek, enerji üretiminde daha dinamik bir süreç oluşturmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kamuda elektrik bağımlılığını en aza düşürmeyi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tasarruf sağlamayı, ülkenin milli enerji politikalarına katkı sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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