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Güneş devri bitti, ilk sırada Okan Buruk ve Rıza Çalımbay var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Güneş devri bitti, ilk sırada Okan Buruk ve Rıza Çalımbay var

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi resmen biterken, adaylar da masaya yatırılıyor.

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi resmen biterken, adaylar da masaya yatırılıyor. İlk aday Okan Buruk ve Rıza Çalımbay. Yönetim Kurulu'nda yabancı hoca konusu gündeme gelirken, bu konu, çoğunluğun görüşü sonrasında rafa kalktı.

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi. Avrupa Şampiyonası'ndan puan alınamadan dönülmesinin ardından eleştiri oklarının hedefinde olan Güneş, Hollanda karşısında yaşanan hezimet sonrasında istifaya davet edildi. Dün ve bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunun merkezinde yapılan toplantıların ardından taraflar, yolların ayrılması konusunda el sıkıştı. Güneş'in ardından teknik direktörlük konusu da masaya yatırıldı. TFF Yönetimi'nde yabancı hoca konusu gündeme gelse de, yöneticilerin çoğu yerli bir isimden yana olduklarını belirterek bu konuyu rafa kaldırdı. İlk aday mevcut bir takım çalıştırmayan Okan Buruk ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay gündeme geldi. Bu isimlerle görüşecek olan yöneticiler, önümüzdeki günlerde A Milli Takım Teknik Direktörünü belirleyecek. TFF Yönetimi'nin aklında 2 farklı plan yatıyor. Anlaşılması planlanan isimlere ilk olarak Dünya Kupası Elemeleri'nde grupta kalan 4 maç üzerinden teklifte bulunulacak. Dünya Kupası'na katılınması durumunda ise sözleşme yenilenecek. Şayet milliler, gruptan çıkamaz ise, bu sefer farklı bir yol haritası çizilecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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