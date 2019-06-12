Güneş: "Biz daha iyi takımız" - REYKJAVİK
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
ABD'nin Alabama eyaletinde 13 yaşından küçük çocuklara cinsel istismardan hüküm giyenlere kimyasal hadım cezası uygulanacak