Güneş Altunkaş'tan yeni kitap müjdesi
"Kapının Ardındaki Ben" ve "Hokus Pokus" gibi okuyucu tarafından takdir edilen romanların yazarı Güneş Altunkaş yeni çıkacak kitabının imzasını attı.
Son dönemde çıkardığı romanlarla adından söz ettiren yazarlardan biri olmayı başara Güneş Altunkaş'tan okuyucularına sevindiren haber geldi. Altunkaş, yeni çıkacak kitabının imzasını attı.
YENİ KİTABI DA MERAK EDİLİYOR
Sosyal medya hesaplarından okuyucularına bir güzel haber daha veren Altunkaş'ın drama türünde bir de sinema filmi senaryosu yazdığı öğrenildi. Film sektöründeki yirmi yıllık tecrübesi ve alışılmışın dışında olan kalemiyle okuyucularını hikayelerinin içine alan yazarın yeni kitabı oldukça merak ediliyor.