Güneş Alan Evin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Güneş alan ev denildiğinde aklımıza ışık alan, aydınlık, ferah ve geniş bir ev gelir. Güneş alan evlerin birçok avantajı olsa da dezavantajları da vardır. Ev seçiminizde karar verirken bu avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurup, yaşadığınız bölgenin de koşullarını dikkate alarak karar vermelisiniz.

Hangi bölgelerde güneş alan ev tercih edilmeli?





Yaşadığımız ülkenin konumu gereği, güneş alan evler güney cepheye bakan evlerdir. Güney cepheye bakan evler özellikle sabah saatlerinde yoğun bir şekilde güneş alacağından, evin sıcaklığı da ona göre olacaktır. Bu bazı iklim koşullarında avantajken, bazılarında dezavantajdır.

Örneğin, kışın sıcaklığın çok düşük olduğu Konya ve Ankara gibi şehirlerde güney cepheye bakan ve güneş alan evlerde kışın evi ısıtmak daha kolaydır. Aynı şekilde yazın da güneş ışınları dik geldiğinden dolayı, ışınlar evin içine direkt girmez, böylece evi serinletmek için ekstra enerji gereksinimi çok azdır. Ancak Antalya, Mersin gibi kış aylarında da sıcaklıkların çok düşük olmadığı ve yaz aylarında çok yüksek sıcaklığa sahip şehirlerde güney cepheye bakan ve güneş alan evlerde yaşamak oldukça zordur. Bu evlerde yazın güneş ışığı evin içine direkt girdiği için, evi serinletmek için ekstra enerji harcanır.

Güneş alan evlerin avantajları nelerdir?





Güneş alan evler, almayan evlere kıyasla her zaman daha aydınlıktır. Aydınlığın etkisiyle ev daha ferah ve geniş görünür ve siz de kendinizi daha canlı, daha enerjik hissedersiniz. Özellikle kışın sıcaklığın düşük olduğu ve ısınmak için yüksek enerji sarfiyatı gerektiren şehirlerde güneş alan bir evde yaşamak, ısınmak için harcayacağınız enerji ve yakıt miktarını azaltır, dolayısıyla enerji tasarrufu yapmış olursunuz.

Bu bölgelerde yaz aylarında evinizi serinletmek için de ekstra enerji gereksinimiz yoktur çünkü güneş ışınları dik geldiğinden direk çatıya vurur, böylece evinizin direk içine girmeyen güneş nedeniyle aşırı sıcak bir ev sorunu yaşamamış olursunuz.

Güneş alan evlerin dezavantajları nelerdir?





Güneş alan evler, evin içine giren yoğun güneş ışığı nedeniyle, sıcaklığın yüksek olduğu evlerdir. Bu durum soğuk iklimde bulunan evler için avantaj olsa da, özellikle Akdeniz, Ege gibi sıcaklığın hali hazırda çok yüksek olduğu bölgelerde dezavantajdır.

Özellikle yaz mevsiminde güneş alan evlerde oturuyorsanız, serinlemek için ekstra enerji sarfiyatı yapmanız gerekir. Eğer böyle bir imkanınız yoksa, yazın güneş alan evde oturmak sizi zorlayabilir. Bu nedenle güneş alan bir evde oturmak istiyorsanız en sağlıklısı yaşadığınız bölgenin iklim şartlarını da göz önünde bulundurarak karar vermektir.



