Güneş: "2 maçta en güzeli 6 puan ama 4 puan da bizim için yeterli olabilir"

Güneş: "2 maçta en güzeli 6 puan ama 4 puan da bizim için yeterli olabilir"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye - Arnavutluk maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

10.10.2019 18:57
Güneş:

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye - Arnavutluk maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kaynak: AA
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