Güneş: "2 maçta en güzeli 6 puan ama 4 puan da bizim için yeterli olabilir"
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye - Arnavutluk maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
10.10.2019 18:57
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye - Arnavutluk maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kaynak: AA