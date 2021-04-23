Güneri: "Kripto para sektöründe yapılacak düzenlemeleri destekliyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güneri: "Kripto para sektöründe yapılacak düzenlemeleri destekliyoruz"

Güneri: 'Kripto para sektöründe yapılacak düzenlemeleri destekliyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yerli kripto para alım satım platformu CEO'su Özgür Güneri, kripto para sektöründe yapılacak düzenlemelerin Türkiye'nin bu sektörde önemli oyunculardan biri olmasını sağlayacağını belirterek, bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Yerli kripto para alım satım platformu CEO'su Özgür Güneri, kripto para sektöründe yapılacak düzenlemelerin Türkiye'nin bu sektörde önemli oyunculardan biri olmasını sağlayacağını belirterek, bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklediklerini söyledi. Thodex ile ilgili de konuşan Güneri, şu anda net bilgiler olmadığını ifade ederek, "2 milyar doların biraz abartı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kripto para alım satım platformu BtcTurk'un CEO'su Özgür Güneri ve BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi Bora Oruç, kripto para sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu. Online olarak düzenlenen toplantıda, kripto para piyasalarındaki gelişmeler, ulusal ve uluslararası gündem ile regülasyon yaklaşımlarına ilişkin görüşler paylaşıldı.

Kripto para sektörünün 2 trilyon doları aşan pazar değeriyle gelişmeye devam ettiğini belirten Güneri, "Avrupa'da bazı ülkeler birkaç yıl önce kripto para ve blokzinciri girişimcilerini desteklemeye başladı ve bu ülkeler kripto para ekosisteminin merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye ise, kripto para bilinirliğinin en yaygın olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Burada kritik olan doğru platformlarla ilerlemektir. Türkiye'de bu işi hakkıyla yapan şirketler var. Kullanıcıların dikkat etmesi gereken en temel kriterler şunlar olmalı; finansal güç sahipliği, iyi yönetim, geçmişi ve deneyimi ile hesap verebilir olması. Diğer yandan kurumların neler yaptıklarının yanı sıra yapmadıkları da kullanıcılar tarafından yakından takip edilmeli" dedi.

"Prensibimiz, her zaman regülasyon varmış gibi çalışmak oldu"

Güneri sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki süreçte de Türkiye'de orta ve uzun vadede kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerle ilgili olumlu adımlar atılacağına inanıyorum. Bu sektörün çok daha büyüyebileceği, Türkiye'nin küresel anlamda bu işte güç olabileceği ve markalar çıkarabileceği bir fırsat var. Kripto para sektöründe yapılacak düzenlemeler, Türkiye'nin bu sektörde önemli oyunculardan biri olmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışmaları da takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Prensibimiz, her zaman regülasyon varmış gibi çalışmak oldu" diye konuştu.

Gündemde yer alan kripto para borsası Thodex ile ilgili de konuşan Güneri, şu anda net bilgiler olmadığını söyleyerek, "2 milyar doların biraz abartı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Vergilendirme ve regülasyonlar ile ilgili konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Bora Oruç ise, öncelikle devletin bu sektörde faaliyet gösteren kuruluşları bir araya toplamasını ve bu kuruluşlardan alınan bilgiler doğrultusunda ilk düzenleme adımlarının atılacağını düşündüğünü ifade etti. Buna ek olarak Oruç, vergilendirme konusunun etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. - İSTANBUL

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik
2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi
Biden'ın vergi planı söylentileri kripto para piyasalarını sarstı, Bitcoin 50 bin doların altını gördü
Biden'ın vergi planı söylentileri kripto para piyasalarını sarstı, Bitcoin 50 bin doların altını gördü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Kaan Yıldırım Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Güneri: "Kripto para sektöründe yapılacak düzenlemeleri destekliyoruz" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 16:53:02. #1.15#

title