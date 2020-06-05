Güner, "Psikososyal destek hattı halkımızın yanında" Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner, açıklama yaparak psikososyal destek hatlarının halkın yanında olduğunu söyledi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner, açıklama yaparak psikososyal destek hatlarının halkın yanında olduğunu söyledi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner, yazılı bir açıklama yaparak salgının olası fiziksel ve psikolojik etkilerinden ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak adına Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilimizde oluşturulan psikososyal destek hattının halkın yanında olduğunu söyledi. Güner açıklamasında "Çin'in Vuhan kentinde başlayan Corona Virüs (covid-19) salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiğinden beri bu salgının olası fiziksel ve psikolojik etkilerinden ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak adına birçok tedbire başvurulmuştur. Bu tedbirlerden en önemlilerinden biri halkımızın ruh sağlığını korumak, bu dönemde yaşayabilecekleri çeşitli psikolojik, ruhsal ve manevi sorunlarda onlara yardımcı olabilmek için Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilimizde oluşturulan psikososyal destek birimi hatlarıdır. Zonguldak'ta İl sağlık Müdürlüğümüz tarafından hem devlet hastanelerimizde hem de Ereğli Sağlıklı Hayat Merkezinde Bakanlığımız tarafından alınan karar neticesinde ivedi olarak psikosoyal destek birimi hatları kurulmuştur. Bu birimlerde; 4 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 9 Psikolog, 8 Sosyal Çalışmacı ve 2 Çocuk Gelişimci görev almış, sağlık personellerinin, sivil vatandaşların ve Covid-19 tanısı almış bireylerin kaygılarına, öfke problemlerine, yaşadıkları streslere çözüm bulmaya çalışmışlardır. Vatandaşların istek ve sorunlarına yönelik gerekli yönlendirmeleri yapabilmek için başta Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediye Başkanlığı olmak üzere ilimizdeki çeşitli kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilmiştir. Birimler oluşturulduktan sonra, ilimizdeki kurumların resmi internet sitelerinde tanıtımları yapılmış, broşür ve afişlerle halkımızın bu birimlerden haberdar olmaları sağlanmıştır. Gelen çağrılar haricinde Covid-19 tanısı almış bireyler özel olarak aranmış, herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı sorulmuştur. Bu kapsamda her yaştan bireylerle görüşmeler yapılmış, yaklaşık 800 kişiye psikososyal destek verilmiştir. Psikososyal Destek Birimleri ilimizde hala varlığını sürdürmekte ve ilimizdeki bütün vatandaşlar Ereğli Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kurulan birimimize 0372 312 17 85 ve 0372 322 01 01 numaralı hatlardan ulaşabilmektedirler" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA