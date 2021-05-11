Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
SonDakika.com - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,30 seviyesinden işlem görüyor. Euro 10,11'den, sterlin ise 11,74'ten alıcı buluyor.

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,51 üzerinde 8,2810'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,3025'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda, euro/TL 10,1185'ten, sterlin/TL 11,7430'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 90,2 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi de yüzde 0,08 artışla 1,2143'ten alıcı buluyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise şu dakikalarda yüzde 1,6220 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, piyasalarda, cuma açıklanan ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ile oluşan iyimserliğin, verinin geçici olduğuna ilişkin açıklamalar ve artan enflasyon beklentileri ile uzun soluklu olamadığını söyledi.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Yatırımcıların yarın ABD'de açıklanacak enflasyon ve ABD Hazinesinin gerçekleştireceği tahvil ihaleleri öncesinde enflasyon endişelerini fiyatladığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da mayıs ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

CARİ DENGE 3,3 MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, martta 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu. Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 yükseldi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artmasını öngörmüştü.

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Kaynak: SonDakika.com

Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,27'den işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,27'den işlem görüyor
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