Güne giden bayanlar kaza yaptı; 1 ölü, 4 yaralı
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Güne giden bayanlar kaza yaptı; 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

05.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:09
Güne giden bayanlar kaza yaptı; 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; Gülser Eryılmaz idaresindeki 03 L 4674 plakalı otomobil, Hüdai Kaplıcaları yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Melek Güleç, Makbule Yetiş, Gülşen ve Hacer Gökpınar yaralandı. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Melek Güleç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Edinilen bilgilere göre otomobilde bulunan kadınların, kaplıcada bayanlar arasında düzenlenen güne gittikleri öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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