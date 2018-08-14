Son Dakika! Güne Düşüşle Başlayan Dolar 6,52'den İşlem Görüyor

Gece boyu 6,90 seviyelerinde kalan dolar, saat 8.30'dan itibaren düşüşe geçerek 6,52 seviyelerine indi.

ÖNLEMLER SONUÇ VERMEYE BAŞLADI

Alınan önlemler sonuç vermeye başladı. Bu sabah Kapalıçarşı'da dolar 6,52, avro ise 7,45'dan işlem görüyor.

DÜN GÜNÜ 6,87 İLE KAPATMIŞTI

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8710 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8560 lira olmuştu.

MERKEZ DEVREYE GİRDİ

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; Piyasanın dün sabah açılışından önce saat 8'de ise devreye Merkez Bankası girdi. Merkez Bankası piyasalara 10 milyar TL ve 6 milyar dolar ile 3 milyar dolar tutarında altın cinsinden kaynak sağladı.

10 MADDELİK ÖNLEM PAKETİ

Merkez Bankası'nın finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi için TL ve döviz likidite yönetimine ilişkin kararlar aldığının belirtildiği açıklamada, Türk Lirası için 6 önlem, döviz likiditesi için de 4 önlem sıralandı. "Bankaların ihtiyaç duyduğu tüm likiditeler karşılanacak" denen açıklamada, döviz depo limitlerinin 20 milyar Euro'ya çıkarıldığı kaydedildi. Ardından da Merkez Bankası 15 dakika sonra bir açıklama daha yaparak zorunlu karşılıklarda indirime gittiğini duyurdu.

"GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ekonomik gelişmelerle ilgili Twitter hesabıhdan bir mesaj paylaştı. Kalın'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır."