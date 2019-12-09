Güne Bakış Gazetesi 16. Yılını kutluyor

09.12.2019 08:52 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:57

Adıyaman'da Faaliyet Gösteren Güne Bakış Gazetesi 16.yıl dönümünü kutluyor.



8 Aralık 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan Güne Bakış Gazetesi Sahibi Mustafa Yücekaya, 16'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, gazetenin okura ulaştığı ilk günkü heyecanını bugün de muhafaza ettiklerini dile getirdi. Yücekaya, "Okur gazetesi olma yolunda önemli bir merhale kat ettiğimizi, okurun güvenini kazandığımızı ve gazetemizle tanışan herkesin farklılığı gördüğü bir gazetenin Adıyaman'a kazandırılmasından mutluyum.



Güne Bakış Gazetemizin yayına başladığı ilk günden bugüne dek gazeteye emeği geçen ve halen farklı yerlerde mesleği icra eden arkadaşlarımızın da olduğunu düşündüğümüzde, Güne Bakış Gazetesi, aynı zamanda bir okul görevini de gördüğünü düşünebiliriz. İlk günden bu yana, gazetemize emek veren ve bir birinden değerli tüm arkadaşlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyor, mizanpajından, dağıtımına kadar emeği geçen tüm arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Sadece Adıyaman'da değil, ulusal medya ve televizyonlarda da gündem olacak birçok haberin altına imzasını atmıştır. Adıyaman'da bugüne kadar birçok hizmetin zamanından çok daha önce yapılmasına vesile olan gazetemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın daha güzel şartlarda yaşaması ve bekledikleri hizmetlere bir an önce kavuşması için elinden geleni yapacaktır. Gazetemiz ne gazete sahiplerinin, ne çalışanlarının, ne de kurum veya kuruluşlarındır, gazetemiz, bu kentin gerçek sahipleri olan halkımızın gür sesi ve en tiz çığlığıdır. Yerel gazetelerin demokrasinin yerleşmesinde önemli bir görevi olduğunu düşünerek, başladığımız mesleğimizde, aynı düşünceyi sürdürüyoruz. Basın ne kadar özgür olursa, demokrasinin de o derece yerleşeceğine olan inancımızla, nice 16 yıllarda görüşmek üzere tüm Güne Bakış ailesi adına okurlarımıza selam ve saygılarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA