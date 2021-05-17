Güne bakanlar yüzünü çiftçiye çevirdi
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Güne bakanlar yüzünü çiftçiye çevirdi

Güne bakanlar yüzünü çiftçiye çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Ayçiçek ekim alanları bir önceki yıla göre yüzde 50 artış gösterdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Ayçiçek ekim alanları bir önceki yıla göre yüzde 50 artış gösterdi. Ayçiçeği ekecek çiftçilerin yıllık ürün için beyanname verme süresi başladı.

Buğday ve pirinç üretiminin merkezi olarak bilinen Balıkesir'in Manyas ilçesinde son 3 ayda yaşanan şiddetli yağmurlar çiftçiyi buğday yerine Ayçiçeği ekmeye yöneltti.

Ayçiçeği üretiminde bu yıl 5-6 bin hektarlık bir artış bekleniyor.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatiflerinden yapılan açıklamada, Trakya Birliğe ait Yağlı Tohumlar Kooperatiflerine ayçiçeği vermek isteyen üreticiler için 15 Mayıs tarihinde başlayan ayçiçeği yıllık ürün beyanname verme süresinin 16 Temmuz'a kadar süreceği belirtildi. Çiftçilerin kooperatife yıllık ürün beyannamelerini verirken 2021 yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerini de getirmeleri gerektiği bildirildi.

Geçen yıl Manyas'ta 15 bin dekar alanda 2 bin 500 ton civarında ürün elde edilirken, bu yıl ilçe genelinde ekim alanının 18-20 bin dekar arasında olacağı ve buna bağlı olarak da 4 bin ton civarında ürün elde edilmesi beklendiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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