Güne 100 Bin Dolarla Başlayan Bir Kişinin 4 Saatte Elde Ettiği Kar Dudak Uçuklattı

Piyasalardaki kriz durmak bilmiyor. Kurun yükselişi karşısında Türk Lirası değer kaybetti. Elinde döviz bulunduran kişiler ise yükselen kurdan kazanç sağladı. Sabah 06.00'da elinde 100 bin doları olan bir kişi doların 6.20'yi görmesiyle 3,5 saatte 62 bin TL kar elde etti.

DOLAR YÜKSEK KAZANÇ SAĞLADI

Doların yükselişiyle beraber gün içerisinde kazandırdığı saatler şu şekilde:

Saat 06.00'da dolar 5,58'i gördü. Elinde 100 bin doları bir kişinin o saatte elindeki tutar 558 bin liraydı. Saatin 07.00'ı göstermesiyle beraber 100 bin doları bir kişi 4 bin TL kar elde etti ve 562 bin liraya ulaştı.Doların saat 07.30'da 5,71'i görmesiyle beraber aynı kişi 13 bin lira kazanç sağladı ve elindeki doların lira cinsinden tutarı 571 bin TL oldu.

Doların yükselişinin önüne geçilemezken dolar bir rekor daha kırarak saat 08.00'da 5,73'ü gördü. Bu yeni zirveyle beraber aynı kişinin elindeki döviz 15 bin TLkazandırarak 573 bin lira oldu.

DOLAR 6.20'Yİ GÖRDÜ 62 BİN TL KAR ELDE ETTİ

Saatler 08.30'u gösterdiğinde dolar rahat bir nefes aldı ve 5,71'e geriledi. Kısa süreli düşüşün ardından dolar yeniden yükselişe geçerek yeni bir rekorla 09.00'da 5.74'i gördü. Bu zirveden 16 dakika sonra doların tarihinin rekorunu kırdı ve 6.20'yi gördü. Böylelikle güne 100 bin dolarla başlayan bir kişi 3 saat 16 dakikada 62 bin TL kar elde etti ve elindeki dövizin lira cinsinden tutaru 620 bin TL oldu.

Bu tarihi zirvenin ardından saat 09.30'da 6,01 bandına gerileyen dolar bu saatten düşüsünü sürdürdü. Kurdaki bu hızlı hareketliliğin ardından saat 10.15 itibariyle dolar5,80 bandında seyir kazandı.