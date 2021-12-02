Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi çalışmalarında sona yaklaşıldı - Haberler
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Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi çalışmalarında sona yaklaşıldı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi çalışmalarında sona yaklaşıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere sahip ebeveynlerin gündelik işlerini yapabilmeleri için çocuklarını bırakabilecekleri "Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi" çalışmalarında sona yaklaştı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere sahip ebeveynlerin gündelik işlerini yapabilmeleri için çocuklarını bırakabilecekleri "Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi" çalışmalarında sona yaklaştı.

Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve ailelerine destek olmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun göreve başlamasıyla kentin eksikliklerinin giderilmesi için verdiği talimatla Büyükşehir Belediyesi, zihinsel engelli bireylere yönelik "Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi" yapmak için harekete geçti.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde belirledikleri iki yapıda, projenin hedef gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda iki mola evi kurma çalışması başlattı.

İnşaat kısmını tamamlanmasının ardından Karacadağ Kalkınma Ajansı desteğiyle iç dekorasyon çalışmaları başladı.

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak ve engelli bakımında ailelerin yaşadığı sorunların çözümünde yardımcı olacak merkezde revir, uyku odası, çağrı merkezi, engelli araç hizmeti, psiko sosyal servis, eğitim odaları, hobi sınıfları, spor salonu, müzik sınıfı, mutfak ve yemekhane bulunacak.

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AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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