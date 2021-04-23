Gündüz Vassaf, "Hayatımız Kitap" programında yazarlık hayatını anlattı
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Gündüz Vassaf, "Hayatımız Kitap" programında yazarlık hayatını anlattı

Gündüz Vassaf, 'Hayatımız Kitap' programında yazarlık hayatını anlattı
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Psikolog ve yazar Gündüz Vassaf, Türkiye Yayıncılar Birliğinin kitaba ve yayıncılığa odaklanan "Hayatımız Kitap" programına konuk oldu.

Psikolog ve yazar Gündüz Vassaf, Türkiye Yayıncılar Birliğinin kitaba ve yayıncılığa odaklanan "Hayatımız Kitap" programına konuk oldu.

Sibel Oral'ın sunduğu çevrim içi yayınlanan program, Türkiye Yayıncılar Birliğinin YouTube kanalında edebiyatseverlerle buluştu.

Programda Vassaf, yazarlık hayatına ilkokulda yazdığı şiirlerle başladığını ve ilk olarak akademik kitaplar kaleme aldığını söyledi.

Yazarken kendini yeniden bulduğuna işaret eden Gündüz Vassaf, şunları kaydetti:

"Edebiyat iyi bir masal, hikaye anlatmaktır. Tabii ki edebiyat bir ideolojiye, düşünceye angaje olmak değil. O zaman o edebiyat olmaktan çıkar, propaganda olur. Edebiyat, yaşadığımız dünyadan soyutlanmak da değil, masal anlatırken. Binbir gece masallarını anlatabilirsiniz. Ama şimdi çivisi çıkmış dünyada yaşarken hikayenin kahramanını da zamanın ruhu içerisinde bilelim. Mikroskopun altında bir hücreyi seyrediyormuş gibi, etrafında hiçbir şey yokmuş gibi görmeyelim. Ben bu duruma isyan ediyorum."

Vassaf, para kazanmak için yazarlık yapılmaması gerektiğini savunarak, "Kelimenin ucunda para işareti görmem işleri karıştırıyor. İşin akıcılığını, samimiliğini, kendimle hesaplaşmamı zorlaştırıyor. Senin kendine yalan söylemeni kolaylaştırıyor. Bence iyi bir kitap çıkarılırsa zaten onun yolunu bulması kaçınılmazdır." diye konuştu.

Gündüz Vassaf, şiir konusunda Nazım Hikmet'in kendisini etkilediğini dile getirerek, yakın zamanda Nazım Hikmet'in şiirleri üzerine metinler kaleme aldığı, çizimlerini ise Kutlukhan Perker'in gerçekleştirdiği "7'den 70'e Nazım Hikmet" adlı eserin de İletişim Yayınları'ndan çıktığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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