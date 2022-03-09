Gündüz vakti torbacılara yönelik operasyon: 3 gözaltı - Haberler

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Gündüz vakti torbacılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gündüz vakti torbacılara yönelik operasyon: 3 gözaltı Adana polisi gündüz vakti yaptığı torbacı operasyonunda 3 zanlıyı gözaltına aldı Bin 113 adet uyuşturucu niteliği taşıyan hap, 3.52 gram esrar ve 0.

ADANA (İHA) - Gündüz vakti torbacılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

Adana polisi gündüz vakti yaptığı torbacı operasyonunda 3 zanlıyı gözaltına aldı

Bin 113 adet uyuşturucu niteliği taşıyan hap, 3.52 gram esrar ve 0.70 gram bonzai ele geçirildi

ADANA - Adana polisi gündüz vakti yaptığı torbacı operasyonunda 3 zanlıyı gözaltına alırken, bin 113 uyuşturucu niteliği taşıya hap, 3.52 gram esrar ve 0.70 gram bonzai ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 6 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 100 polisle, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündüz vakti operasyon yapılması yönündeki talimatı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen 6 ayrı adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki operasyon timinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında hassas burunlu narkotik köpeği evlerde arama yaptı.

Ekipler, girdikleri evlerde 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 113 uyuşturucu niteliği taşıyan hap, 3.52 gram esrar ve 0.70 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gündüz vakti torbacılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

Gündüz vakti torbacılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

Gündüz vakti torbacılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

Gündüz vakti torbacılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

Gündüz vakti torbacılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

Gündüz vakti torbacılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

Gündüz vakti torbacılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

Gündüz vakti torbacılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

Gündüz vakti torbacılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Bonzai, Esrar, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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