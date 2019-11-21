Gündüz vakti ilçe merkezine inen kurt, kamerada
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Gündüz vakti ilçe merkezine inen kurt, kamerada

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sabah saatlerinde kent merkezi yakınlarına kadar gelen kurt, kameralara yansıdı.

21.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:11
Gündüz vakti ilçe merkezine inen kurt, kamerada

 SİVAS'ın ilçesinde saatlerinde kent merkezi yakınlarına kadar gelen kurt, kameralara yansıdı.

İlçe merkezindeki Taşköprü Mahallesi'nde bulunan toplu konutların yakınlarına kadar inen bir kurt, Çataloluk- Serpinti yolu kenarında ilerlerken, bölgedeki su deposunda çalışan bir belediye görevlisi tarafından kamerayla görüntülendi. Yiyecek aradığı sanılan kurt, yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilmedi. Kurdun, araçların geçişi sırasında arazide sabit durarak kendini gizlemeye çalışması dikkat çekti. Araziye doğru ilerleyen kurt, dağlık bölgeye giderek gözden kayboldu. 


Kaynak: DHA
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