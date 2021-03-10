Gündüz vakti elemanın uyuduğunu görünce bilgisayarı çalıp kaçtı
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Gündüz vakti elemanın uyuduğunu görünce bilgisayarı çalıp kaçtı

10.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:05
Gündüz vakti elemanın uyuduğunu görünce bilgisayarı çalıp kaçtı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde gündüz vakti, bilgisayar mağazasını kollayan hırsız, elemanın uyuduğunu görünce 5 bin TL değerinde bilgisayarı alıp kaçtı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde gündüz vakti, bilgisayar mağazasını kollayan hırsız, elemanın uyuduğunu görünce 5 bin TL değerinde bilgisayarı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde bulunan bir bilgisayar mağazasını gündüz vakti kollayan hırsız, elemanın uyuduğunu görünce güpegündüz içeri girerek 5 bin TL'lik bilgisayarı alıp kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, işletme sahibi görüntüleri izlerken şoka uğradı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahibi Siraç Aykanat, daha önce de hırsızlık yaşadığını aktararak, "Dün akşam 17.00 civarında, işim vardı çıkmam lazımdı, elemanıma dükkanı teslim edip çıktım. Döndüğümde elemanın uyuduğunu ve kapının açık olduğunu gördüm. Elemanım uyanınca etrafa bakındığımda cihazın çalındığını fark ettim. Kamera kayıtlarına baktım, içeriye hırsız girip cihazı alıp gidiyor. Giren kişi tek başına yavaşça kapıyı açıyor, önceden keşif yapıp içeriyi incelemiş, kimse olamayınca yüzü maskeli bir şekilde girmiş. Gündüz vakti olduğu için müşteri girip çıkar diye alarmı da açmamıştık. Daha önce de iş yerimde hırsızlık olayı yaşanmıştı" dedi. - DİYARBAKIR

Gündüz vakti elemanın uyuduğunu görünce bilgisayarı çalıp kaçtı
Gündüz vakti elemanın uyuduğunu görünce bilgisayarı çalıp kaçtı
Gündüz vakti elemanın uyuduğunu görünce bilgisayarı çalıp kaçtı
Gündüz vakti elemanın uyuduğunu görünce bilgisayarı çalıp kaçtı
Gündüz vakti elemanın uyuduğunu görünce bilgisayarı çalıp kaçtı
Gündüz vakti elemanın uyuduğunu görünce bilgisayarı çalıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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