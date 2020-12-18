Gündüz sözlü münakaşa yaşadığı dükkana kurşun yağdırdı
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Gündüz sözlü münakaşa yaşadığı dükkana kurşun yağdırdı

18.12.2020 23:44 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:49

Gündüz sözlü münakaşa yaşadığı dükkana kurşun yağdırdı Sabah alışveriş yaparken tartıştığı dükkana akşam kurşun yağdırdı Sabah alışveriş yapmak için geldikleri elektrikçi dükkanında sözlü münakaşa yaşayan iki kardeş, akşam aynı dükkana babalarıyla geldi.

Gündüz sözlü münakaşa yaşadığı dükkana kurşun yağdırdı

Sabah alışveriş yaparken tartıştığı dükkana akşam kurşun yağdırdı

BURSA - Sabah alışveriş yapmak için geldikleri elektrikçi dükkanında sözlü münakaşa yaşayan iki kardeş, akşam aynı dükkana babalarıyla geldi. Sözlü tartışmanın büyümesiyle belindeki silaha sarılan şüpheli dükkana kurşun yağdırıp kaçtı.

Olay 20.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat S. ve İsmail S., sabah saatlerinde alışveriş için cadde üzerindeki bir elektrikçi dükkanına gitti. Alışveriş sırasında, ürün fiyatları sebebiyle dükkan sahibiyle ile Kürşat S. ve kardeşi İsmail S. arasında tartışma çıktı. Tartışma, çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle son buldu. Olayı öğrenen baba İbrahim S., oğulları Kürşat S. ve İsmail S. ile birlikte akşam saatlerinde tekrar dükkana gitti. İki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönmesi üzerine kardeşlerden biri belindeki tabancayı çıkarıp dükkan camlarını hedef alarak ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, dükkan camlarına 4 kurşun isabet ettiğini belirledi. İşletme sahipleri ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gündüz sözlü münakaşa yaşadığı dükkana kurşun yağdırdı
Gündüz sözlü münakaşa yaşadığı dükkana kurşun yağdırdı
Gündüz sözlü münakaşa yaşadığı dükkana kurşun yağdırdı
Gündüz sözlü münakaşa yaşadığı dükkana kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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