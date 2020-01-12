Gündüz sanayi sitesinde, akşam spor salonunda ter döküyor

12.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:12

DİYARBAKIR'da, 22 yaşındaki Şaban Çiçek, çocukluk hayali olan boksa 1 yıl önce başlayıp, katıldığı Diyarbakır, bölge ve Türkiye şampiyonalarında 3 madalya alarak büyük başarıya imza attı. Ailesini geçindirmek için gündüz oto sanayi sitesinde çalışıp, akşamları spor salonunda antrenman yapan Çiçek, daha büyük başarılara imza atmak için destek bekliyor.

Merkez Bağlar ilçesinde oturan ve yaklaşık 8 yıldır oto sanayi sitesinde tamircilik yapan Şaban Çiçek, çocukluğunda beri merak saldığı boksla 1 yıl önce ilgilenmeye başladı. Gündüz oto sanayide çalışan Çiçek, akşamları da spor salonuna gidip antrenman yapmaya başladı. Boksta kendisini geliştiren Çiçek, Diyarbakır genelinde katıldığı turnuvada 2'ncilik aldı. Çiçek, daha sonra bölgesel alanda düzenlenen turnuvalara katılma kararı kaldı. Erzincan'daki turnuvanın ardından Erzurum'daki Türkiye Boks Şampiyonası'nda bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. Ailesinin geçimini sağlamak zorunda olduğu için oto sanayi sitesinde çalışmaya devam eden Çiçek, daha büyük başarılara imza atmak için destek bekliyor.

Kaynak: DHA