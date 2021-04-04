Genç matematik öğretmeni, kick boksta dünya şampiyonluğu hedefliyor

Tuzla Belediyesi Spor Kulübü sporcusu 27 yaşındaki matematik öğretmeni Fatmahanım Gökçe, kick boksta dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Tuzla Belediyesi Spor Kulübü sporcusu 27 yaşındaki matematik öğretmeni Fatmahanım Gökçe, kick boksta dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2019'da Türkiye şampiyonu olan Fatmahanım Gökçe, çalışmalarını sürdürüyor.

Kick boks branşının kendisini motive ettiği ifade eden Gökçe, milli takıma girmek ve dünya şampiyonu olmak için çaba sarf ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Şampiyonası'nda 2019'da birinci oldum ama pandemi dolayısıyla ara vermek zorunda kaldık. Bu sene inşallah umut ediyorum ki Türkiye şampiyonu olacağım tekrardan. Gündüzleri matematik öğretmenliği, akşamları antrenman yapıyorum. Matematik öğretmenliğini ve çocukları çok seviyorum. Kick boks branşından da çok zevk alıyorum. İkisi birlikte bazen zor oluyor ama kick boks beni motive ediyor, disiplinimi artırıyor, öz güvenimi geliştiriyor. Bu anlamda gerçekten çok faydasını gördüm. Tüm kadın arkadaşlara da öneriyorum."

Gökçe, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya da verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz