(gündüz havadan fotoğraflar)- Ümraniye'de yanan işçi konteyneri havadan görüntülendi ÜMRANİYE'de inşaat alanında işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı.

ÜMRANİYE'de inşaat alanında işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, iki saatlik uğraş sonucu kontrol altına alınırken 5 kişi dumandan etkilendi. İçeride kalan 1 işçi ise hayatını kaybetti. Yanan konteyner gündüz havadan fotoğraflandı

Kaynak: DHA