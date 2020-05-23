(gündüz havadan fotoğraflar)- Ümraniye'de yanan işçi konteyneri havadan görüntülendi
ÜMRANİYE'de inşaat alanında işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı.
23.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:56
ÜMRANİYE'de inşaat alanında işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, iki saatlik uğraş sonucu kontrol altına alınırken 5 kişi dumandan etkilendi. İçeride kalan 1 işçi ise hayatını kaybetti. Yanan konteyner gündüz havadan fotoğraflandı
Kaynak: DHA