Gündüz Gözüyle Yediemin Otoparkında Hırsızlık

Gaziantep'in kent merkezinde bulunan yediemin otoparkı, hiç bir güvenlik tedbirinin alınmaması nedeniyle gündüz vakti hırsızların uğrak noktası oldu. Çevredeki insanların gözü önünde otoparkın içerisinde rahatça dolaşan şahıslar, ihtiyacı olan araç parçasını söküp götürüyor.

Gaziantep'in İncilipınar Mahallesi'nde bulunan ve bir süredir atıl durumda olan yediemin otoparkı, gece gündüz hırsızların uğrak noktası oluyor. Hiç bir güvenlik tedbirinin bulunmaması nedeniyle gündüz vakti otoparka gelen şahıslar, onlarca insanın gözleri önünde ellerini kollarını sallayarak içeri girebiliyor. İçeride dakikalarca dolan şahıslar, otoparkta bulunan onlarca marka ve modeldeki araçlardan istedikleri parçayı sökerek, alıyor.

Polis durduruyor

Kimi zaman şahıslar, ellerini kollarını sallayarak otoparktan uzaklaşırken, bazıları ise vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polislere yakalanıyor. Araçların tampon ve parçalarını çuvala dolduran şahısları bir süre inceleyen ekipler, sadece çuvala bakmakla yetinirken şahısları bölgeden uzaklaştırıyor. - GAZİANTEP