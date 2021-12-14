(Gündüz görüntüleriyle) ESENYURT'TA YANGINDA 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt, Üçevler Mahallesi 887. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. 6 kişilik Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı düşünülen yangını söndürdü.

4 ÇOCUĞUN CENAZESİNE ULAŞILDI

ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTARILDI

"SOBA DEVRİLMİŞ"

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