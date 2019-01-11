Gündüz'den Şehit ve Gazi Çocuklarına Erdoğan'a Destek Çağrısı

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, şehit ve gazi çocuklarına ülkenin bekası için seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partiye destek olmaları konusunda çağrıda bulundu.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ve gazi ailelerine sahip çıktığı gibi ülke için de çok önemli başarılara imza attığını belirten Abbas Gündüz, 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde AK Parti'ye destek vermenin kendileri ve tüm şehit ile gazi evlatlarının boynunun borcu olduğunu dile getirdi. Bu seçimin ülkenin kaderini belirleyecek kadar mühim olduğunu ifade eden Gündüz, "Bu seçimde dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlemiş olduğu belediye başkan adaylarını seçmemiz gerekiyor. Yabancı devletler, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, HDP hepsi birleşmiş AK Parti'yi seçtirmemek için ellerinden geleni ardlarına koymuyorlar. Sizler de millet olarak bizim sahibimizsiniz. Biz birileri gibi Kandil'e PKK'ya ya da FETÖ terör örgütünün oluşumlarına arkamızı yaslamamışız. Siz değerli Türk milletine yaslamışız sırtımızı. Sizlerin de bizleri mahcup etmeyeceğinize eminiz. Milletimizin refahı, selameti, ülkemizin ekonomik olarak kalkınması, 2023 hedefleri, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içerisine girmek için ciddi bir süreç başlıyor" dedi.

"MHP ile AK Parti ittifakı devletin bekası için önemlidir"

Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisinin bu seçimlere ittifak yapmasının devletin bekası için büyük önem taşıdığını belirten Gündüz, bu ittifakın millet için, bayrak için, devlet için ve en önemlisi vatan için birlikte hareket etme kararı olduğunu açıkladı. Gündüz, Türkiye'nin de içinde yer aldığı coğrafyanın ateş çemberinde olduğunu kaydederek, "Komşulardaki iç savaş ve huzursuzluk en çok Türkiye'yi etkilemektedir. Ayrıca Cumhurbaşkanımız üzerinden ciddi anlamda da Türkiye'ye ekonomik ve siyasal bir saldırı var. Türkiye şu an ciddi bir beka sorunu ile karşı karşıya. Onun için bizler Recep Tayyip Erdoğan'ı daha güçlü Cumhurbaşkanı yapmak için elimizden geldikçe, gücümüz yettikçe ve en önemlisi sizlerinde büyük desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Partinin yanında durup desteğimizi vereceğiz. Buradan tüm şehit ve gazi evlatlarına, ailelerine sesleniyorum. Şehitlerin kanı için, gazilerin daha rahat bir yaşam sürmesi için ve hepsinden önemlisi şehitlerimizin seve seve canını verdiği bu güzel ülkenin ikbali, geleceği için milli olan AK Parti ve Cumhuşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeliyiz. Bu bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA