Gündüz Çocuk Bakımevi'nde C vitamini partisi
14.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:39
Daha sağlıklı beslenme ve yaşam önemine vurgu yapmak için Kütahya Belediyesine bağlı Gündüz Çocuk Bakımevi'nde C vitamini partisi düzenlendi.
Daha sağlıklı beslenme ve yaşam önemine vurgu yapmak için Kütahya Belediyesine bağlı Gündüz Çocuk Bakımevi'nde C vitamini partisi düzenlendi.
Sağlıklı yaşam ve beslenmenin önemine vurgu yapmak, çocuklarımızı bu konuda eğitmek amacıyla Kütahya Belediyesi'ne bağlı Gündüz Çocuk Bakımevi'nde C vitamini partisi yapıldı.
Çocuklar C vitamini partisinde meyve suyu yaptılar. Eğlenceli ve öğretici zaman geçiren çocuklar, etkinlikten memnun kaldılar. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı