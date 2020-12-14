Gündüz Çocuk Bakımevi'nde C vitamini partisi
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Gündüz Çocuk Bakımevi'nde C vitamini partisi

14.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:39
Gündüz Çocuk Bakımevi'nde C vitamini partisi

Daha sağlıklı beslenme ve yaşam önemine vurgu yapmak için Kütahya Belediyesine bağlı Gündüz Çocuk Bakımevi'nde C vitamini partisi düzenlendi.

Daha sağlıklı beslenme ve yaşam önemine vurgu yapmak için Kütahya Belediyesine bağlı Gündüz Çocuk Bakımevi'nde C vitamini partisi düzenlendi.

Sağlıklı yaşam ve beslenmenin önemine vurgu yapmak, çocuklarımızı bu konuda eğitmek amacıyla Kütahya Belediyesi'ne bağlı Gündüz Çocuk Bakımevi'nde C vitamini partisi yapıldı.

Çocuklar C vitamini partisinde meyve suyu yaptılar. Eğlenceli ve öğretici zaman geçiren çocuklar, etkinlikten memnun kaldılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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