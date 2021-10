Gündüz çalışan, spor yapamayan kadınlar için

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - KARŞIYAKA'DA GECE TENİS OKULU AÇILDI

Bostanlı spor Genel Sekreteri İlkay Özçelik, Karşıyakalı tenis oynamak isteyen kadınlarımızı kortlara davet ederek, "Karşıyaka'da kortlar artık cıvıl cıvıl olacak" dedi. Özçelik, Bostanlıspor gece tenis okulunun sadece kadınlara özel olduğunu ve çalışmaların hafta içi akşam saatlerinde Bostanlı'daki kortlarda yapıldığını söyledi.

İlkay Özçelik, "Bostanlıspor sağlıklı yaşam sürmek ve spor yapmak isteyenlere her saat açıktır. Gelen istek üzerine de kadınlarımıza açtığımız gece tenis okulu için ayrıntılı bilgiyi 0 544 7351912 numaralı telefona yapılarak alabilirler. Özellikle de gündüz çalışan, gece tenis oynamak isteyen kadınlarımız için ideal saatler olup, Karşıyakalı kadınlarımızı Bostanlıspor'a bekliyoruz. Elbette erkekleri de unutmuş değiliz. Bostanlıspor'da her yaş grubuna kadın erkek için tenis kursu vardır. Yeter ki sizler tenis oynamak spor yapmak isteyin. Biz kulüp olarak sporseverlerin her yaş grubunda spor yapmak isteyenlere 32 branşımız ile her an hizmetindeyiz" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri