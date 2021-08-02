Gündoğmuş yangın söndürüldü mü? Gündoğmuş nerede, haritadaki yeri! 2021 Antalya Gündoğmuş yangın var mı, yangınları söndü mü?
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Gündoğmuş yangın söndürüldü mü? Gündoğmuş nerede, haritadaki yeri! 2021 Antalya Gündoğmuş yangın var mı, yangınları söndü mü?

Gündoğmuş yangın söndürüldü mü? Gündoğmuş nerede, haritadaki yeri! 2021 Antalya Gündoğmuş yangın var mı, yangınları söndü mü?
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Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediliyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 132 yangından 125'i kontrol altına alındı. Merak edilen yangın haberlerinden birisi de Gündoğmuş bölgesi oldu. Peki, Gündoğmuş yangın söndürüldü mü? Gündoğmuş yangını nerede çıktı? Gündoğmuş nerede, haritadaki yeri neresi?

Gündoğmuş haritadaki yeri merak edildi. Gündoğmuş'da çıkan yangının ardından buradaki yangın söndürüldü mü araştırılıyor. Peki, Gündoğmuş yangın söndürüldü mü? Gündoğmuş nerede, haritadaki yeri! 2021 Antalya Gündoğmuş yangınları söndü mü? İşte detaylar...

GÜNDOĞMUŞ NEREDE? HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Gündoğmuş, Antalya iline bağlı bir ilçedir.

Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

Gündoğmuş yangın söndürüldü mü? Gündoğmuş nerede, haritadaki yeri! 2021 Antalya Gündoğmuş yangın var mı, yangınları söndü mü?

GÜNDOĞMUŞ TARİHÇESİ

Geçmişi antik çağlara dayanan Gündoğmuş'un bugünkü yeri Romalılar döneminde iskan edilmiş bir yerdir. İlçe sınırları içerisindeki Roma harabeleri, Taşahır Mevkiindeki Kaseyir Şehri harabeleri, Senir Köyü yakınındaki Kese Mevkiindeki Roma Harabeleri en eski harabeler olma özelliğini taşıdığı söylenebilir. Daha sonraki dönemlerde, özellikle Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu'nun Türkleşmesi döneminde, şehir Selçuklular'ın egemenliğinde kalmış ve II. Bayezid döneminde de Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır.

Bir rivayete göre; Konya'nın İksile köyünden çeşitli sebeplerle ayrılan bir ailenin bu bölgeye yerleştiği ve sonraları da buraya "Eksere" denildiği söylenmektedir. Eksere köyü 1936'ya kadar Akseki'ye bağlı bir köy iken 1936'da "Gündoğmuş" adıyla ilçe yapılmıştır.

GÜNDOĞMUŞ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Antalya'nın Gündoğmuş ve Alanya ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Alevlerin yerleşim yerine sıçraması sonucu şu ana kadar 3 mahalle tahliye edildi, bazı vatandaşlar Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi yurduna yerleştirildi.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yangının diğer yerleşim yerlerini de tehdit ettiği öğrenildi.

Alanya'ya sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Gündoğmuş'taki rüzgarın etkisiyle Alanya ilçesi Bayır Mahallesi'ne sıçrayan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Şu ana kadar 3 mahallenin tahliye edildiği bölgede, alevler Susuz Yaylası'na da sıçradı.

Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, Alanya'nın Cikcilli ve Yeniköy mahallelerinde sabah saatlerinde orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

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Gündoğmuş yangın söndürüldü mü? Gündoğmuş nerede, haritadaki yeri! 2021 Antalya Gündoğmuş yangın var mı, yangınları söndü mü? - Haberler
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