Gündoğmuş'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçileri kurtardı
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Gündoğmuş'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçileri kurtardı

Gündoğmuş'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçileri kurtardı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde süren orman yangınında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçileri kurtardı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde süren orman yangınında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçileri kurtardı.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sürüyor.

İlçe merkezine yaklaşması önlenen ve kısmen kontrol altına alınan yangından ormanlık alandaki hayvanlar da etkileniyor.

Sabah saatlerinde alevlerden kaçarak yol güzergahından ilerlemeye çalışan bir kaplumbağa Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü Şefi Ender Erol'un dikkatini çekti.

Güvenli bir bölgeye alınan kaplumbağaya orman işçilerince su verildi.

Gündoğmuş'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçileri kurtardı
Gündoğmuş'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçileri kurtardı
Gündoğmuş'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçileri kurtardı
Gündoğmuş'taki yangında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçileri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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