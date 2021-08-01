Gündoğmuş'taki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Gündoğmuş'taki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Gündoğmuş'taki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangınla mücadele yoğun şekilde sürüyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Senir ve Umutlu mahallelerini tehdit etmeye başladı.

Yangın tehlikesi nedeniyle Gündoğmuş merkeze yakın iki mahalle boşaltılırken, bölgedeki ekipler alevleri kontrol almaya çalışıyor.

Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale karadan güçlükle yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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