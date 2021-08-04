Gündoğmuş'taki orman yangınına müdahale ediliyor
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Gündoğmuş'taki orman yangınına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Yangının çıktığı alandan yükselen dumanlar Helikopterin yangın bölgesine doğru ilerleyişi Helikopterin yangına müdahalesi ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangının çıktığı alandan yükselen dumanlar

Helikopterin yangın bölgesine doğru ilerleyişi

Helikopterin yangına müdahalesi ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Gündoğmuş'taki orman yangınına müdahale ediliyor
Gündoğmuş'taki orman yangınına müdahale ediliyor
Gündoğmuş'taki orman yangınına müdahale ediliyor
Gündoğmuş'taki orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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