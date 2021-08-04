Gündoğmuş'taki orman yangınına müdahale ediliyor

Yangının çıktığı alandan yükselen dumanlar Helikopterin yangın bölgesine doğru ilerleyişi Helikopterin yangına müdahalesi ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.