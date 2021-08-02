Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor
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Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor

Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun havadaki helikopterleri göstermesi Yanan bölge Yangına müdahale edilmesi ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun havadaki helikopterleri göstermesi

Yanan bölge

Yangına müdahale edilmesi ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor
Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor
Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor
Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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