Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun havadaki helikopterleri göstermesi Yanan bölge Yangına müdahale edilmesi ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.