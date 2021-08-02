Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun havadaki helikopterleri göstermesi Yanan bölge Yangına müdahale edilmesi ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun havadaki helikopterleri göstermesi
Yanan bölge
Yangına müdahale edilmesi ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru