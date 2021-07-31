Gündoğmuş'taki orman yangını Alanya'ya sıçradı
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Gündoğmuş'taki orman yangını Alanya'ya sıçradı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını Alanya'ya sıçradı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını Alanya'ya sıçradı.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Alevler, Alanya ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'ne sıçradı. Yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Alanya'nın Bayır ve Güzelbağ mahalleleri tahliye edildi. Gündoğmuş'un Balkaya Mahallesi'ne de sıçramaması için söndürme çalışması yürütülüyor.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Ortakonuş Mahallesi sakinleri tahliye edilerek, 33 kişi Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi yurduna yerleştirilmişti.

Gündoğmuş'taki orman yangını Alanya'ya sıçradı
Gündoğmuş'taki orman yangını Alanya'ya sıçradı
Gündoğmuş'taki orman yangını Alanya'ya sıçradı
Gündoğmuş'taki orman yangını Alanya'ya sıçradı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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