Gündoğmuş'ta kaçak avlanan 2 kişi yakalandı
04.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:03
Gündoğmuş ilçesinde kaçak av yaparken yakalanan 2 kişiye işlem yapıldı.
Gündoğmuş ilçesinde kaçak av yaparken yakalanan 2 kişiye işlem yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, Gündoğmuş ilçesi Kemal Gazi mevkisinde 2 kişinin kaçak avlanmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen bölgede 2 kişi yakaladı.
Kaçak av yapmaya çalışan kişiler hakkında işlem yapıldı, tüfeklerine el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin