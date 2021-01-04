Gündoğmuş'ta kaçak avlanan 2 kişi yakalandı
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Gündoğmuş'ta kaçak avlanan 2 kişi yakalandı

04.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:03
Gündoğmuş'ta kaçak avlanan 2 kişi yakalandı

Gündoğmuş ilçesinde kaçak av yaparken yakalanan 2 kişiye işlem yapıldı.

Gündoğmuş ilçesinde kaçak av yaparken yakalanan 2 kişiye işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, Gündoğmuş ilçesi Kemal Gazi mevkisinde 2 kişinin kaçak avlanmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen bölgede 2 kişi yakaladı.

Kaçak av yapmaya çalışan kişiler hakkında işlem yapıldı, tüfeklerine el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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