Gündoğmuş'ta ilçe merkezine yaklaşan alevler kontrol altına alındı
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Gündoğmuş'ta ilçe merkezine yaklaşan alevler kontrol altına alındı

Gündoğmuş'ta ilçe merkezine yaklaşan alevler kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gündoğmuş ilçe merkezini tehdit eden alevler kontrol altına alındı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçe merkezini tehdit eden alevler kontrol altına alındı. İlçenin ve soğutma çalışmasının devam ettiği alan havadan drone ile görüntülendi.

Gündoğmuş'ta 29 Temmuz'da dağlık ve kayalık alanda başlayan yangın tüm müdahalelere rağmen büyüyerek Ümütlü Mahallesi ve ilçe girişindeki Senir Mahallesi'ni etkiledi. Her iki mahalledeki ve dağlık alandaki yangına 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Alevler ilçeye yakın noktadaki Bernek Dağı'na da ulaşınca 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. Kadın, yaşlılar ve çocuklar tedbir amaçlı tahliye edildi. Çok sayıda hava unsurunun müdahalesiyle alevler ilçe merkezine ulaşmadan kontrol altına alındı. Helikopterler hava kararıncaya kadar soğutma çalışması yaptı. İş makineleri ve arazözler yangının yeniden alevlenmesi ihtimaline karşı bekleyişlerini devam ettiriyor. Dernek Dağı eteklerinde devam eden soğutma çalışmaları ve ilçe havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan olası bir tehlikeye karşı ilçe merkezinde otobüsler hazır bekletiliyor.

Yangının 5 gündür sürekli ilerleyiş içinde olduğunu dile getiren Emre Özdemir, "Havadan müdahaleler bugün sıklaşsa da normal zamanda yangın tam anlamıyla söndürülemedi. Bugün ilçede yaşlılar, kadın ve çocukların tahliye kararı alındı. Bizde erkekler olarak kaldık. Olası bir duruma karşı gerekli tedbirleri aldık ve bekliyoruz" dedi.

(İsa Akar - Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz/İHA)

Gündoğmuş'ta ilçe merkezine yaklaşan alevler kontrol altına alındı
Gündoğmuş'ta ilçe merkezine yaklaşan alevler kontrol altına alındı
Gündoğmuş'ta ilçe merkezine yaklaşan alevler kontrol altına alındı
Gündoğmuş'ta ilçe merkezine yaklaşan alevler kontrol altına alındı
Gündoğmuş'ta ilçe merkezine yaklaşan alevler kontrol altına alındı
Gündoğmuş'ta ilçe merkezine yaklaşan alevler kontrol altına alındı
Gündoğmuş'ta ilçe merkezine yaklaşan alevler kontrol altına alındı
Gündoğmuş'ta ilçe merkezine yaklaşan alevler kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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