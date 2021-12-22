Gündoğmuş'ta devrilen tırın sürücüsü öldü
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Gündoğmuş ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Gündoğmuş ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Yavuz Aşçı'nın kullandığı 41 AIR 953 plakalı tomruk yüklü tır, Güneycik Mahallesi Kandıra mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Aşçı kurtarılamadı.
Aşçı'nın işe yeni başladığı ve ilk seferine çıktığı öğrenildi.
AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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