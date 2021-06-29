Gündoğmuş'ta Büyükşehir'in Dağıttığı Buğdaylar Hasat Edildi
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Gündoğmuş'ta Büyükşehir'in Dağıttığı Buğdaylar Hasat Edildi

Gündoğmuş'ta Büyükşehir'in Dağıttığı Buğdaylar Hasat Edildi
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Gündoğmuş'ta Büyükşehir'in dağıttığı buğdaylar hasat edildiAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle ilçelerde çiftçiye dağıtılan ata tohumları önce çimlendi sonra başak verdi.

Gündoğmuş'ta Büyükşehir'in dağıttığı buğdaylar hasat edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle ilçelerde çiftçiye dağıtılan ata tohumları önce çimlendi sonra başak verdi. Gündoğmuş İlçesi Senir Çaltı mevkiinde ekimi yapılan buğdaylar şimdi de hasat ediliyor. Hasat edilen buğdaylar yeniden çiftçiye dağıtılacak.

Antalya'da tarımın ve çiftçinin kalkınması için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla üreticiye ata tohumu ve gübre desteği vermişti. Gündoğmuş'taki çiftçilere dağıtılan ve Kasım ayında ekimi gerçekleşen ata buğdayı tohumları başak verdi ve yeterli olgunluğa ulaştı. Çiftçiler gözü gibi baktıkları buğday tarlalarında hasat gerçekleştiriyor. Çiftçiler, üretim sürecinde harcadıkları emeğin kazanca dönüşmesinden ve gelecek sene için tohumluk elde etmelerinden dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti. Son derece kaliteli ürün elde ettiklerini belirten Gündoğmuşlu çiftçiler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay da Gündoğmuş halkına dağıtılan ve ekilen buğdayların çiftçiler tarafından bakımlarının yapıldığını büyütüldüğünü ve hasat edilmeye başlandığını belirterek, "Çiftçimize destek olmak amacıyla kuraklığa dayanıklı buğdayımızı ektik, büyüttük, şimdide de biçiyoruz. Bu buğdayların bir kısmını yine tohumluk olarak çiftçimize vereceğiz. Yaygınlaştırarak uygulamayı çoğaltacağız. Çiftçimize her zaman destek olacağız. Seneye yeniden ekim yapacağız" dedi.

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Kaynak: Habermetre

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