Gündoğmuş Kreş ve Gündüz Bakım Evi hizmette girdi
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Gündoğmuş Kreş ve Gündüz Bakım Evi hizmette girdi

28.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:20
Gündoğmuş Kreş ve Gündüz Bakım Evi hizmette girdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gündoğmuş ilçesinde yapımı tamamlanan Kreş veGündüz Bakım Evi hizmet vermeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gündoğmuş ilçesinde yapımı tamamlanan Kreş ve

Gündüz Bakım Evi hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla ilçelere

çalışan annelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği modern kreşler kazandırıldığı belirtildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şubesi Müdürlüğüne bağlı Gündoğmuş Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde 2,5 - 6 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz eğitim verildiği kaydedildi.

Hafta içi her gün öğretmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler yapan çocukların oyun becerilerinin geliştirilip, sosyalleşmelerinin sağlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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