Gündoğmuş, Alanya, Akseki ve İbradı'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor
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Gündoğmuş, Alanya, Akseki ve İbradı'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Gündoğmuş, Alanya, Akseki ve İbradı'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gündoğmuş, İbradı, Alanya ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Gündoğmuş, İbradı, Alanya ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karaisa, Karabul, Karadere ve Senir mahalleleri ile bazı noktalarda etkili olan alevlere ekipler müdahalesini sürdürüyor.

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınının 31 Temmuz'da sıçradığı Alanya ilçesinde söndürme çalışması yapılıyor. Güzelbağ, Alara ve Susuzköy mahallelerinde etkisini sürdüren yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına müdahale ediliyor.

Havadan ve karadan müdahaleler sonucu Murtiçi ve Güçlüköy mahallelerinde de etkisini sürdüren yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, İbradı ilçesindeki Eynif Ovası ve Demirkapı tünelinin kuzey bölgesinde çıkan orman yangınlarını da kontrol altına almaya çalışıyor.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, yangınların kontrol altına alınması için herkesin cansiperane çalıştığını söyledi.

Bazı bölgelerde soğutma çalışmalarına başlandığını belirten Hülür, "Akseki'deki orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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