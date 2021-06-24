Gündoğdu, Yürüyüş Yolu'ndaki çalışmaları yakından takip ediyor
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Gündoğdu, Yürüyüş Yolu'ndaki çalışmaları yakından takip ediyor

Gündoğdu, Yürüyüş Yolu'ndaki çalışmaları yakından takip ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Yürüyüş Yolu projesini yakından takip eden Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Büyükşehir ekiplerinin Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirdiği üst yapı çalışmalarını inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İzmit Yürüyüş Yolu'nda devam eden çalışmaları yakından takip ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Gündoğdu, sorumlu mühendislerden proje hakkında detaylı bilgi aldı.

"PROJEMİZ ZAMANINDA İLERLİYOR"

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatı ile birçok önemli projeyi yakından takip eden Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, İzmit çarşısını daha modern bir hale getirecek olan Yürüyüş Yolu projesini sık sık yerinde inceliyor. Fen İşleri ekiplerinin üstyapı çalışmalarını inceleyen Gündoğdu "İzmit'imize yeni bir hava katacak olan Yürüyüş Yolu projemizi çok önemsiyoruz. Proje, ekiplerimizin hummalı çalışması sonucunda zamanında ilerliyor. İnşallah buradaki çalışmaları zamanında bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu projemiz ile İzmit'in çarşısı daha da güzelleşecek ve yayaların kullanım alanı daha da artacak" dedi.

CUMHURİYET CADDESİNE BİN 600 TON ASFALT SERİLDİ

Proje kapsamında Yürüyüş Yolu'nun güney tarafındaki bitişiğinde bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde, ilk tabaka olarak binder asfalt serimi gerçekleştirildi. Caddeye şuana kadar bin 600 ton asfalt serildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri 24 Haziran akşamı itibari ile Cumhuriyet Caddesi'nin Merkez Bankası ve Alemdar Caddesi arasındaki kısımda gerçekleştirdiği üstyapı çalışmasını bitirerek trafiğe açacak.

Kaynak: Bültenler

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