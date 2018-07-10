Gündoğdu: "Şahlanış Dönemi Başladı"

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, yeni Başkanlık sisteminin Türkiye'ye, Türk-İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek, "Vakit Ordu için yılmadan, yorulmadan, uyumadan daha çok çalışma vakti" dedi.

AK Parti'nin Türk siyasetine yenilenme ve dinamizm getirdiğini aktaran Metin Gündoğdu, "Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yeni bir döneme, yeni bir AK Parti ile, yeni bir TBMM ile merhaba dedik. Bu yenilenme ile birlikte Türkiye'nin problemlerini aşmak için daha az bürokrasi ile, daha hızlı karar alarak memleketimize ve milletimize hizmet edeceğiz. Daha önce olduğu gibi TBMM Genel Kurul, Komisyon ve Asamble çalışmaları dışındaki tüm vaktimizi Ordu'da geçirerek hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek için çalışacağız" diye konuştu. dedi.Gündoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kabinenin şahlanış döneminin nasıl olacağını gösterdiğini vurgulayarak, "Artık koalisyonlar ve siyasi krizler tarihe karıştı. Bundan sonra istikrarlı ve hızlı bir yönetim uygulanacak. TBMM'de asli görevi olan yasama faaliyetlerini sürdürecek" ifadelerini kullandı.

"CHP yine aynı CHP"

Gündoğdu, TBMM'de yemin töreni sırasında ayağa kalkmayan muhalefet partilerini de eleştirerek şöyle konuştu: "Terör örgütünün siyasi uzantılarının toplantılarına katılan orada ayakta hazır bekleyen CHP'liler, Cumhurbaşkanımız TBMM Genel Kurulunda and içerken yerlerinden kalkmadı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanıdır. Alkışlamayabilirsiniz ama milletin iradesine saygı duymak zorundasınız. Ama görüyoruz ki CHP yine aynı CHP. 'Sırtımızı PKK'ya dayadık' diyenlerden ayrılamıyorlar" - ORDU