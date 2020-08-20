Gündoğdu Pişmaniyeciler Meydanında çalışmaları inceledi
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Gündoğdu Pişmaniyeciler Meydanında çalışmaları inceledi

İzmit Pişmaniyeciler Meydanı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Pişmaniyeciler Meydanı kentin simgelerinden olacak" dedi.

Gündoğdu Pişmaniyeciler Meydanında çalışmaları inceledi
20.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:59

İzmit Pişmaniyeciler Meydanı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Pişmaniyeciler Meydanı kentin simgelerinden olacak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, devam eden projeleri yakından takip ediyor. Genel Sekreter Gündoğdu, İzmit Pişmaniyeciler Meydanı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'ya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan, firma temsilcileri eşlik etti. Genel Sekreter Gündoğdu'ya projede gelinen nokta ve yapılacak işler hakkında bilgiler aktarıldı.

Çalışmalarla ilgili konuşan Gündoğdu, "Burası İzmit için önemli bir meydan olacak. Eskiden balıkçıların bulunduğu alana Kocaeli'mizin sembolü pişmaniyenin satışının yapılacağı bir meydan yapıyoruz. Esnafımız modern bir alanda satışlarını yapabilecek, vatandaşlar da bu meydanda gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilecek. Tamamlandığında kentimizin için önemli simge mekanlarından olacak" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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