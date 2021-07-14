Gündoğdu, Milli İrade meydanında ki çalışmaları inceledi
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Gündoğdu, Milli İrade meydanında ki çalışmaları inceledi

Gündoğdu, Milli İrade meydanında ki çalışmaları inceledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İzmit Milli İrade Meydanı'nda ki çalışmaları inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklere ev sahipliği yapacak İzmit Milli İrade Meydanı'nda ki çalışmaları inceledi.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Fethullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe kalkışmasının milletin direnmesiyle püskürtülüşünün 5'inci yıldönümünde il genelinde de çeşitli programlar düzenleniyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen program 15 Temmuz Milli İrade Meydanında gerçekleştirilecek.

GENEL SEKRETER GÜNDOĞDU ALANI İNCELEDİ

Milli İrade Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesince sahne kurulumu yapıldı ve alan tören için süslendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik alanında ki çalışmaları inceledi. Genel Sekreter Gündoğdu'ya Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal ve Hasan Aydınlık eşlik etti.

PROGRAM HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Dev ekranın yanında ses ve ışık gösterilerinin yapılacağı alan pandemi kurallarına uygun şekilde planlandı. Genel Sekreter Gündoğdu'ya 15 Temmuz Perşembe günü alanda yapılacak program hakkında da bilgi verildi.

Kaynak: Bültenler

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