Gündoğdu, Gebze ve Darıca'daki projeleri inceledi

GEBZE, KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze ve Darıca'da kent trafiğini rahatlatan projeleri inceledi. Şehir içi trafiği rahatlatmak için projeler üretmeye devam edeceklerini söyleyen Genel Sekreter Gündoğdu, Gebze ve Darıca'da yapılan çalışmaların bölgeye nefes aldıracağını kaydetti. Genel Sekreter Gündoğdu'ya Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve teknik personel eşlik etti.

ŞEHİR MERKEZİ-OSB ULAŞIMI RAHATLAYACAK

Gebze'de yoğun nüfustan dolayı artan trafik yükünü hafifletmeyi amaçlayan Büyükşehir, Gebze TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Gündoğdu, projenin Gebze'de şehir merkezi ile OSB'ler arasındaki ulaşımı rahatlattığını ifade etti. Proje kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilen Kirazpınar Köprüsü tüm işleri bitmiş bir şekilde kullanıma açılırken, Yeni Tembelova Köprüsü'nün de inşa çalışmaları planlandığı gibi devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR'DEN 12 KM'LİK YOL

Proje kapsamındaki köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa ediliyor. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometreyi buluyor.

CENGİZ TOPEL'DE SON RÖTUŞLAR

Gebze'den Darıca'da bulunan Cengiz Topel Caddesi'ne geçen Genel Sekreter Gündoğdu, burada 2. etap projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Projenin tamamlanma noktasına geldiğini vurgulayan Genel Sekreter Gündoğdu, "Buradaki çalışmalarımız pazar günü nihayete eriyor. Son rötuşları yapıyoruz. Yol çizgilerini de çizerek caddedeki çalışmalarımızı sonlandıracağız. Darıcamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

DARICA SAHİL YÖNÜNE DE GİDİLİYOR

İş kapsamında 20 santimetre kalınlığında PMT ve 9 santimetre kalınlığında binder asfalt serimi yapıldı. Ayrıca 700 metre yaya korkuluğu, 700 metre tretuvar, taş duvar, elektrik alt yapı işleri, yağmur suyu ve ızgara bağlantı imalatları tamamlandı. Güney kısımdaki elektrik direklerinin kaldırılması ile Büyükşehir ekipleri, imalat çalışmalarına başlayacak. Yenilenen Cengiz Topel Caddesini, Gebze Otogar yönünden gelerek Darıca sahil yönüne giden araçlar da kullanabiliyor.

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