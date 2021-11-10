Gündoğdu, Darıca'da BİK Sosyal Tesisi ile Balyanoz Koyunu inceledi

Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Darıca'da BİK'ten devralınan sosyal tesisler ile Balyanoz Koyu'ndaki sahil parkı çalışmalarını yerinde inceledi

Bu kapsamda Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca'da Basın İlan Kurumu'ndan (BİK) kiraladığı sosyal tesisler ile Balyanoz Koyu Sahil Parkındaki çalışmaları yerinde inceledi.

BİK SOSYAL TESİSİNİ GEZDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Basın İlan Kurumu'nun Darıca Balyanoz Koyu'ndaki sosyal tesislerini gençlik kampı yapmak üzere 10 yıllığına kiraladı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, gençlik kampına dönüştürülecek olan tesisteki çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık'ın da hazır bulunduğu incelemede, Genel Sekreter Gündoğdu ilgili daire başkanlarından çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

BALYANOZ KOYU'NDAKİ ÇALIŞMALARI DA İNCELEDİ

BİK Sosyal Tesisinden sonra bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak Balyanoz Koyu Sahil Parkı'ndaki çalışmaları inceleyen Genel Sekreter Gündoğdu'ya Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşlik etti. Sahil parkı incelemesinde çalışanlara kolaylıklar dileyen Genel Sekretere, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi. Balyanoz Koyu Sahil Parkı'ndaki çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanarak halkın hizmetine sunulması planlanıyor.

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