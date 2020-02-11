Gündoğdu'dan duyarlı personellere teşekkür

11.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:18

Geçen hafta Hatay'ın Antakya ilçesinde oturan Ayten Yıldırım, sosyal medya hesapları üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yardım talebinde bulunmuştu. Oğlunun memleketine gelmek için Karamürsel'den otogara giderken cüzdanını UlaşımPark otobüsünde unuttuğunu ileten Ayten Hanım'a, 153 Çağrı Merkezi personelinin hemen ilgilenmesi sonucunda cüzdan teslim edilmişti.Ayten Hanım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve personellerinin gösterdikleri ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti belirten mesaj ile teşekkür etmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Ayten Yıldırım'a ve oğluna verilen örnek hizmetten dolayı her iki personeli de makamında ağırlayarak teşekkür etti.

GÜNDOĞDU İKİ PERSONELE TEŞEKKÜR ETTİ

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu bu örnek davranışı sergileyen 153 Çağrı Merkezi Personeli Büşra Şanlı ve UlaşımPark Otobüs Şoförü Adnan Altıparmak'ı makamında ağırladı. Gündoğdu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın adına her iki personele de teşekkür belgesi verdi. Genel Sekreter Balamir" İl dışından arayan bir annenin oğlunun cüzdanının bulunması için ilettiği mesaja çok kısa sürede geri dönüşüm yapıp belki de yaşanabilecek bir olumsuzluğun önüne geçtiniz. Sizleri görevinizi layıkıyla yaptığınızdan ötürü tebrik ediyorum" dedi. Personellerin kabulünde Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık da hazır bulundu.

ÇAĞRI MERKEZİ DİĞER İLLERDEN DE TAKDİR ALIYOR

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan 153 Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen talepleri alıyor ve ilgili birimlere aktarıyor. "Her Çağrı Bir Macera, Kahramanı Sensin'' sloganıyla hizmete devam eden çağrı merkezi, vatandaşlar tarafından iletilen binlerce sorun için vatandaş ve belediye birimleri arasında köprü oluyor. Son yaşanılan olayla da 153 Çağrı Merkezi'nin sadece Kocaeli'de yaşayan vatandaşlara değil tüm Türkiye'de yaşayan her bir bireye yardım ulaştırabildiğini gösterdi.

"ANTAKYA-HATAY'DAN YAZIYORUM SİZLERE"

Hatay'ın ilçesi Antakya'da yaşayan Ayten Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal medya hesaplarından 153 Çağrı Merkezi ve UlaşımPark şoförü Adnan Altıparmak'a teşekkür mesajı gönderdi. Teşekkür mesajında Yıldırım şu ifadelere yer verdi; "Antakya-Hatay'dan yazıyorum sizlere. 04.02.2020 tarihinde Karamürsel'de okuyan oğlum, Karamürsel'den Otogara gitmek için bindiği 755 numaralı otobüste cüzdanını düşürmüş.

"5 DAKİKA SONRA CÜZDAN BULUNDU"

Bulamasaydı memlekete gelemeyecekti. Belediyenizin 153 hattını arayarak yardım talep ettim. Çağrı Merkezi'nde görüştüğüm bayan, o kadar çok ilgilendi ki gerçekten çok onore oldum. 5 dakika sonra cüzdan bulundu haberini verdi. Bayan personelinize ve 755 numaralı otobüs şoförü Adnan Bey'e minnettarım. Hizmetlerinizi de takip ediyor ve çok takdir ediyorum. Kocaeli'den Hatay'a uzanan yardım eli. Emeğinize sağlık, başarılarınız daim olsun."

WHATSAPP İHBAR HATTI 7/24 ÇALIŞIYOR

Teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak vatandaşlarla iletişimi kolaylaştırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, 153 numarasından, Twitter, Facebook, İnstagram gibi sosyal ağlar üzerinden ve WhatsApp uygulamasından 7/24 talep ve önerileri alıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, 0530 917 41 53 numaralı WhatsApp hattından da talep ve öneri alıyor.

KALİTE, ŞEFFAF, HIZLI, GÜVEN

Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışına sahip Büyükşehir153 Çağrı Merkezi; "kalite, şeffaflık, adalet, hız, etkili iletişim, samimiyet, güven ve gizlilik" gibi değerleri de ön planda tutuyor. Vatandaşlarına, ''Arayın, bağlanın, gönderin, Kocaeli'yi birlikte yönetelim'' sözleriyle seslenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 153 Çağrı Merkezi'nde güçlü, bütünleşik, samimi ve kesintisiz iletişimi odaklıyor.

Kaynak: Bültenler