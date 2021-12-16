Gündoğdu, "Cedit'te mahalle sakinlerimiz bize güvendi ve inandı"

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, yıkım çalışmalarının devam ettiği İzmit Cedit Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Yardımcı Sadık Uysal ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak'ın eşlik ettiği Genel Sekreter Gündoğdu, çalışmaların geldiği durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Cedit'te hak sahipleriyle %96 oranında anlaşarak Türkiye'de bir ilke imza attıklarını hatırlatan Genel Sekreter Gündoğdu, "Bunun formülü vatandaşımıza ne yapacağımızı detaylı bir şekilde anlatmak ve karşılıklı güven ortamıdır" dedi.

UZLAŞMA ORANI %96

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İzmit Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, planlandığı şekilde ilerliyor. Hak sahipleriyle yapılan görüşmelerin ardından %96 oranında uzlaşma sağlandı ve binalar tahliye edildi. Tahliye edilen binalarda yıkım işlemleri devam ediyor. Projenin her aşamasını yakından takip eden Genel Sekreter Gündoğdu, yıkım işlemlerinin devam ettiği alanda incelemelerde bulundu.

TÜRKİYE REKORU

Yetkililerden projenin geldiği son noktayla ilgili bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, "Cedit Mahallemizde 120 bin m2'lik alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje alanında 494 adet bina ve bu binalarda 1209 adet bağımsız bölüm bulunuyordu. 1688 hak sahibiyle bu yılın mart ayında görüşmelere başladık. Mahallemizde bir ofis kurduk. Hak sahipleriyle bir araya geldik ve yüz yüze görüşmeler yaptık. Bugün geldiğimiz noktada %96 oranında uzlaşma tutanaklarımızı imzaladık. Bu kentsel dönüşüm projelerinde bir Türkiye rekorudur" ifadesini kullandı.

YEPYENİ BİR MAHALLE OLACAK

Türkiye'ye örnek olacak kentsel dönüşüm projesinde bu adımların nasıl atıldığı yönünde de açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, sözlerini şöyle tamamladı; "Bu proje için özel bir ekip kurduk, mahallemizde ofis açtık. Vatandaşlarımıza en ince detayına kadar projeyi anlattık, onlar da bize güvendi ve inandılar. Tahliye sürecinde taşınmalarına yardımcı olduk, kira ödemelerini yaptık. Şu anda yıkım süreci devam ediyor. 2-3 ay içinde yıkım işlemi tamamlanacak. Ardından TOKİ burada 1105 adet modern konut üretecek ve hak sahiplerine teslim edecek. Parkları, sosyal donatı alanları olan, alt yapısı yenilenmiş, yepyeni bir mahalle oluşacak. "

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