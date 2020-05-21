Gündoğdu, Çayırova'daki projeleri masaya yatırdı
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Gündoğdu, Çayırova'daki projeleri masaya yatırdı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, Çayırova'da yapılacak projeleri gözden geçirmek üzere Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile bir araya geldi.

Gündoğdu, Çayırova'daki projeleri masaya yatırdı
21.05.2020 12:09 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:09

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Çayırova ilçesinde hayata geçirilecek projeleri görüşmek için Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile bir araya geldi. Seçim beyannamesinde yer alan tüm projelerin tek tek incelendiği toplantıda Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli genelinde vatandaşların refahı için hizmetlerin süreceğini belirtti.

ÇAYIROVA'DAKİ TÜM PROJELER ELE ALINDI

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele çalışmalarını sürdürürken, Kocaeli'deki tüm ilçelerde vatandaşların hizmetine sunulacak projeleri de gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Genel Sekreter Gündoğdu bu doğrultuda Çayırova ilçesinde alt yapıdan üst yapıya yapılacak tüm çalışmaları gözden geçirmek üzere Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay da hazır bulundu.

PROJELER AYRINTILARI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda Çayırova ilçesinde önümüzdeki dönem içinde vatandaşların hizmetine sunulacak projeleri ayrıntıları ile görüşen Genel Sekreter Gündoğdu, hayata geçirilecek çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti. Gündoğdu bu noktada Çayırova Belediye Başkanı ile projelerin son durumunu değerlendirdiklerini kaydederek, vatandaşların kent genelinde daha huzurlu, refah ve mutlu yaşamaları için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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